Станет легче: эти продукты значительно облегчат похмелье

Иногда поутру бывает такое печальное состояние, что сил хватает только добраться до кухни, не говоря о том, чтобы еще что-то приготовить.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

В таких ситуациях на помощь придут простые продукты, которые всегда должны быть в наличии. Ниже представлен перечень из продуктов, с помощью которых можно легко справиться даже с тяжелым похмельем.

Бананы

Алкоголь всегда блокирует выработку гормона, который удерживает воду в организме, в результате происходит обезвоживание и потеря электролитов, таких как калий и натрий. А бананы очень богаты калием и могут помочь пополнить запасы этого элемента в организме.

Яйца

Яйца богаты на цистеин — аминокислоту, которая используется организмом для производства антиоксиданта глутатиона. Алкоголь пагубно влияет на глутатион, а без него организм с трудом справляется с токсичным побочным действием спиртного.

Арбуз

Первым признаком обезвоживания организма при похмелье является головная боль, возникающая от уменьшения потока крови к головному мозгу. Арбуз с легкостью снимет этот неприятный симптом. А высокое содержание воды в этой ягоде поможет регидратации организма.

Соленые огурцы

Об этом лекарстве от похмелья можно было и не вспоминать. О нем знают все «сведущие» люди. Соленые огурцы содержат натрий и электролиты, количество которых тает при чрезмерном употреблении алкоголя.

Поедание соленых огурцов и употребление рассола поможет повысить уровень натрия и преодолеть последствия ночной пьянки.

Ранее сообщалось о том, что алкоголь в умеренных дозах защищает от многих страшных болезней.