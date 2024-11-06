Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, благодаря процессу «детенизации», затронувшему рынок ликеро-водочной продукции, в течение 10 месяцев, госбюджет дополучил 3,3 млрд гривен.

По словам Гетманцева, на протяжении вышеописанного временного отрезка, существенно вырос объем уплаты акцизного налога с произведенной ликеро-водочной товарной группы. Речь идет о 1,5 млрд гривен, или на 26,7 процента больше, если провести сравнение с аналогичным периодом предвоенного, 2021 года.

Кроме того, еще на 23,5 млрд гривен (или на 24,5 процента), заметно возросла выручка по реализации сертифицированной алкогольной продукции — за минувшие месяцы приток средств в госбюджет достиг 119,4 млрд гривен, что почти равняется показателям за весь прошлый год.

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