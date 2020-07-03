В правительстве не отрицают, что новый учебный год может начаться с дистанционного обучения

Общество
Христина Качоровська0
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Денис Шмыгаль, во время часа вопросов к правительству заявил, пока не известно, смогут ли украинские ученики вернуться за парты с 1 сентября.

Дистанционное обучение
Дистанционное обучение. Фото — bug.org.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Как отметил глава Кабмина, будет ли новый учебный год проходить на дистанционном обучении или же школы откроют двери для учеников зависит только от эпидемиологической ситуации в стране:

«Что касается нового учебного… Сейчас весь мир готовиться ко второй, а то и к третьей волне пандемии. Очень трудно в таких условиях начать обучения в заведениях образования. Поэтому, мы не исключаем, что учеба снова будет дистанционной».

Шмыгаль добавил, что правительство работает над тем, чтобы улучшить качество дистанционного обучения:

«Конечно же, никто не собирается вовсе отменять традиционное обучение… Но даже в период пандемии дети должны получать образование. Если в Украине будет равномерное развитие эпидемии, то мы откроем школы… Но обучение будет в масках, с соблюдением социальной дистанции и частой дезинфекцией».

Напомним, ранее мы писали, что в  МОН опровергли переход на полное дистанционное обучение.


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