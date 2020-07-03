В Украине создадут кандидатский резерв госслужащих

03.07.2020 17:51

Укринформ

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва".

Принятие соответствующего законопроекта №3491 во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими поправками поддержали 258 депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает корреспондент Укринформа.

Принятые законодательные новации обусловлены необходимостью использования профессионального потенциала кандидатов на должности государственной службы, которые набрали наибольшее общее количество баллов по результатам составленного общего рейтинга кандидатов, принявших участие в конкурсе, но не определены субъектом назначения или руководителем государственной службы победителями конкурса.

Этот закон устанавливает возможность автоматического приглашения через личный кабинет на Едином портале вакансий государственной службы кандидата, информация о котором содержится в базе кандидатского резерва, к участию в конкурсах на другие должности государственной службы, если его профессиональная компетентность соответствует требованиям к таким должностям. Информация о таких кандидатах может предоставляться на соответствующие запросы государственных органов.

Также закон устанавливает годичный срок пребывания в базе кандидатского резерва информации по указанным кандидатам (с даты опубликования информации о победителе конкурса или об отсутствии победителя конкурса).

Читайте также: Немчинов рассказал о решениях правительства для работы госслужащих

Порядок ведения и применения данных базы кандидатского резерва, а также использование предварительных результатов оценки требований таких кандидатов предлагается предусмотреть в Положении о базе кандидатского резерва, которое утверждается Кабинетом министров Украины.

Авторы законопроекта прогнозируют, что его принятие в качестве закона будет способствовать обеспечению доступа к государственной службе большего количества профессиональных лиц, обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками, моральными и деловыми качествами.

По материалам: ukrinform.ru