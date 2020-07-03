В Украине за сутки — 876 новых случаев коронавируса

03.07.2020 08:48

Укринформ

В Украине по состоянию на 3 июля лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19, из них за сутки – 876.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО с мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

По состоянию на пятницу, 3 июля, в Украине лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19, за сутки — 876 новых случаев.

Зафиксировано 27 новых летальных случаев. Всего умерло 1 212 человек. Выздоровели за сутки 505 человек. В общем выздоровели 20 558.

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Больше всего случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской области — 153, Киеве — 105, Ривненской области — 73 , Закарпатской области -80 , Волынской области — 63.

CTK Photo/Укринформ

По материалам: ukrinform.ru