Война на Донбассе: оккупанты открыли огонь по мирным жителям, одна женщина погибла

За прошедшие сутки российские наемники в ОРДЛО сильно активизировались и ведут интенсивные обстрелы не только по ВСУ, но и по населенных пунктах с мирными жителями.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Согласно утренней сводке противники, в течение 2 июля, десять раз вели стрельбу по позициям украинских защитников. Применив минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, противник обстрелял ВСУ рядом с Луганским, Новоалександровкой, Камянкой, Невельским, Водяным.

Впоследствии обстрелов ранение получил один украинский военный: он был оперативно госпитализирован и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Каждый обстрел противника не остался без соответствующей реакции от бойцов ВСУ. Благодаря ответному огню военные заставили противника прекратить обстрелы. По данным разведки, ВСУ удалось ранить одного оккупанта.

Уже с начала нового дня, 3 июля, террористы непризнанных республик успели семь раз нарушить режим тишины. Под огнём оказались позиции ВСУ рядом с Новотошкивским, Хутором Свободным, Пивденным, Авдеевкой. Камянкой, Приазовьем, Водяным.

Также, сегодня утром 3 июля, оккупанты открыли огонь по мирным жителям населенного пункта Зайцево из минометов калибра 82 мм: в результате обстрела погибла женщина 1940 года рождения.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 1 июля.