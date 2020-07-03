Возврат денег за пробное ВНО: ПриватБанк уже разработал базу данных

03.07.2020 19:38

Укринформ

ПриватБанк полностью обработал базу данных участников пробного ВНО, 50% из них получат деньги на карту как клиенты банка, другим банк откроет банковскую карту.

Об этом в Facebook написала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

"На сегодняшний день ПриватБанк полностью обработал базу данных участников, которую предоставил Украинский центр оценивания качества образования. По результатам — 50% участников пробного ВНО получат оплаченные средства на свои банковские карты, так как являются клиентами "Приватбанка". Все остальные участники получат SMS-сообщение о том, что банк открыл карту и перечислил на нее денежные средства. Для получения карты необходимо с 1 июля прийти в ближайшее отделение Приватбанка", — написала Мандзий.

Она напомнила , что общая сумма компенсированных средств составляет 52 млн 450 тыс грн, эти средства будут выплачены из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Как сообщал Укринформ, пробное ВНО, которое должно было состояться 15 и 17 июня , отменили из-за эпидемиологической ситуации.

Пробное внешнее независимое оценивание является добровольной и платной услугой для участников.

Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривень в зависимости от региона. В стоимость пробного ВНО входит оплата услуг за составление тестов, перевод этих тестов на языки национальных меньшинств, подготовка, печать и комплектование тестовых тетрадей, бланков ответов и информационных бюллетеней, доставка материалов в пункт тестирования, оплата труда работникам, привлеченным к организации и проведению и выполнению мероприятий по определению результатов пробного ВНО.

По материалам: ukrinform.ru