Зеленская вылечилась от COVID-19 и вышла из больницы — ОП
Зеленская вылечилась от COVID-19 и вышла из больницы — ОП
03.07.2020 17:58
Укринформ
Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы.
Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.
"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", — говорится в сообщении.
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Как сообщал Укринформ, после ПЦР-обследования у первой леди был выявлен коронавирус и установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония".
16 июня первая леди была госпитализирована.
18 июня в ОП сообщали, что первая леди продолжает лечение в стационаре киевской больнице, ее состояние стабильное.
По материалам: ukrinform.ru