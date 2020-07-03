Зеленская вылечилась от COVID-19 и вышла из больницы — ОП

03.07.2020 17:58

Укринформ

Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы.

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, после ПЦР-обследования у первой леди был выявлен коронавирус и установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония".

16 июня первая леди была госпитализирована.

18 июня в ОП сообщали, что первая леди продолжает лечение в стационаре киевской больнице, ее состояние стабильное.

По материалам: ukrinform.ru