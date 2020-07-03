Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за "пьяное" вождение

03.07.2020 05:07

Укринформ

Президент Украины вернул в ВР со своей подписью закон, который отменяет уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законе №3314, предусматривающем изменения законодательства в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

По состоянию на 1 июля Президент его не подписал и формально в действие вступил законопроект об уголовной ответственности, принятый еще осенью 2018-го. Он должен был вступить в силу именно 1 июля.

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Как отмечается на сайте ВР, 17 июня закон №3314 был принят Верховной Радой, а 23-го – направлен на подпись Президенту. 2 июля документ возвращен с подписью главы государства.

По материалам: ukrinform.ru