Жители «ДНР» напуганы: Пушилин с вооруженными людьми посетил Зуевскую ТЭС

В социальных сетях жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что сегодня, 3 июля, «глава ДНР» Денис Пушилин посетил Зуевскую ТЭС. При этом жители ОРДЛО пишут, что их напугало большое количество вооруженных людей, которые прибыли на предприятие вместе с Пушилиным.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

По информации жителей ОРДЛО, которую они активно распространяют в соцсетях, сегодня, 3 июля, главарь «ДНР» Денис Пушилин посетил Зуевскую ТЭС. Вот только с ним еще и приехали вооруженные люди. Жители «ДНР» напуганы появлением людей с автоматами.

«А что за «маски-шоу» с автоматчиками на Зуевской ТЭС?», — пишут очевидцы.

Комментаторы пишут, что Пушилин приехал посмотреть на запуск ремонтного механизма. А вот люди с автоматами, по словам очевидцев, — это охранники «главы ДНР».

Ранее мы сообщали, что паспортизация жителей ОРДЛО начала набирать новых оборотов.