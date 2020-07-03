Жители ОРДЛО повлияли на дальнейшую судьбу РФ: Пушилин выступил с эмоциональным заявлением

«Глава» так называемой «ДНР» «поздравил» жителей ОРДЛО, которые получили паспорта РФ с гражданством Российской Федерации. «Поздравил» главарь боевиков жителей ОРДЛО и с тем, что те приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Свое обращение он обнародовал в своем Telegram-канале.

Об этом сообщил портал DonPress, передает НБН.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обратился к жителям временно оккупированных территорий, которые получили паспорта РФ. Пушилин решил «поздравить» жителей ОРДЛО не только с гражданством РФ, но и с тем, что те, приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Главарь непризнанной «республики» заявил, что, таким образом, жители «ДНР» «исполнили свой гражданский долг». По словам Пушилина, в голосовании за изменения в Конституцию РФ участвовали тысячи жителей оккупированных территорий. При этом точную цифру главарь боевиков не назвал. По словам главаря непризнанной «республики», жители ОРДЛО приняли участие в определении судьбы РФ.

«Это был поистине душевный и искренний порыв людей, участвующих в определении судьбы нашей большой Родины», — заявил главарь «ДНР».

Как известно, РФ решила привлечь к голосованию по поправкам в Конституцию РФ жителей оккупированных территорий Донбасса, у которых есть российские паспорта. Голосовали жители ОРДЛО на территории Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что Пушилин с вооруженными людьми посетил Зуевскую ТЭС.