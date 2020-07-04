COVID-19, грипп и ДТП: Госстат посчитал умерших за три месяца

04.07.2020 20:05

Укринформ

Государственная служба статистики опубликовала официальную информацию о количестве погибших от коронавируса (COVID-19).

Соответствующие данные за январь-март 2020 года появились на сайте ведомства.

Госстат сообщил, что за три месяца в Украине умерли 149 064 человека. Из них только 9 украинцев умерли от COVID-19. Грипп и пневмония стали причиной 1974 смерти.

От инфекционных и паразитарных болезней умерли 2032 человека, туберкулеза — 892, СПИДа — 860.

От новообразований за указанный период умерло 19 711 человек.

Читайте также: Киев и семь областей пока не могут ослабить карантин

В ведомстве отметили, что 7083 украинцев умерли по другим причинам, не связанным с болезнями: ДТП — 882, утопления — 220, пожары — 358, случайное отравление (кроме алкоголя) — 499, отравления спиртным — 657, самоубийства — 1357 (из них в марте — 488), умышленные убийства — 365.

8 смертей произошло из-за беременности, родов и послеродового периода.

По материалам: ukrinform.ru