Экс-чиновников Апелляционного суда подозревают в махинациях на миллион гривень

04.07.2020 06:46

Укринформ

Бывшим чиновникам Апелляционного суда Украины сообщено о подозрении в растрате более миллиона гривень.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

“Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении бывшему руководителю аппарата и бывшему начальнику отдела планирования, финансирования и отчетности Апелляционного суда Киевской области по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Как установлено досудебным расследованием, в течение 2016 года эти лица издали неправомерные приказы о премировании работников суда, на основании которых последним незаконно выплачены премии в размере 1 077 600 грн.

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Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

По материалам: ukrinform.ru