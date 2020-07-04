Киев и две области лидируют по количеству больных COVID-19

04.07.2020 09:55

Укринформ

За последние сутки больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Львовской и Волынской областях, а также — в Киеве.

Об этом на брифинге 4 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зарегистрировано во Львовской -176, городе Киеве -118 и Волынской области — 92", — сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки заболели 914 человек, из них 74 ребенка и 63 медработника. Были госпитализированы 196 человек.

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Министр сообщил, что за последние сутки зафиксированы 15 летальных случаев. При этом выздоровели 597 пациентов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 47 677 человек. Из них 3 тыс. 456 детей и 6 тыс. 907 медработников. При этом выздоровели 21 тыс. 155 человек, умерли — 1 тыс. 227 человек.

Также Степанов сообщил, что за предыдущие сутки было совершено 29 тыс. 736 тестирований, из них 11 тыс. 825 исследований методом ПЦР, а также 17 тыс. 911 — методом ИФА.

По материалам: ukrinform.ru