Киев и семь областей пока не могут ослабить карантин

04.07.2020 18:39

Укринформ

Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Черниговская области и Киев не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантина.

Такие данные 4 июля обнародованы на сайте Центра общественного здоровья.

В частности, в Киеве динамика роста заболеваемости составляет 10,01% при разрешенном пороге <10%.

В Донецкой области в "красной зоне" сразу три показателя — охват тестированием 16,15 при минимально необходимых >24 на 100 000, обнаружение новых случаев 11,39%, тогда как должно быть <11%, а также динамика — 376,89%.

В Закарпатской области слишком высокая заполняемость коек в больницах, работающих с больными коронавирусной болезнью — 63,55%, тогда как целевой показатель составляет <50%, обнаружение новых случаев — 18,73% и динамика — 28,41%.

В Ивано-Франковской области превышены два целевых показателя — обнаружение новых случаев — 12,97% и динамика 28,41%.

Во Львовской и Ривненской области превышен показатель обнаружения. 11,63% и 17,75% соответственно. А в Черниговской очень низкий охват тестированием — 14,07.

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Как сообщал Укринформ, до 31 июля согласно решению правительства в Украине действует адаптивный карантин. Области, состояние с заболеваемостью в которых соответствует целевым показателям, определенным МЗ, могут постепенно снимать часть карантинных ограничений.

Вместе с тем в случае ухудшения ситуации ограничения могут возвращаться.

По материалам: ukrinform.ru