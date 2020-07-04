Министр советует выбрасывать использованные маски, которые 72 часа полежали в пакете

04.07.2020 12:41

Укринформ

Использованные защитные маски и перчатки в домашних условиях достаточно подержать 72 часа в полиэтиленовом пакете, после чего их можно будет просто выбросить в мусорный контейнер.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил во время совместного онлайн-брифинга с министром здравоохранения Максимом Степановым, сообщили Укринформу в пресс-службе министерства.

По словам Абрамовского, большинство европейских стран разработали рекомендации относительно обращения с такими отходами. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины также пришло к выводу, что в данном вопросе более эффективными станут не административно-регуляторные меры, а достаточно простые в выполнении рекомендации.

«Мы изучили европейский опыт и приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а разработать рекомендации в отношении утилизации использованных перчаток и масок в домохозяйствах. В частности, мы рекомендуем такие отходы складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях не менее 72 часов», — акцентировал министр.

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Если же маска и перчатки — от инфицированного человека, который находится дома на самоизоляции, то для уверенности, что вирус не распространится, необходимо добавить еще 2 пакета и плотно завязать. Держать также 72 часа, а после этого их можно выбросить в общий контейнер для муниципальных отходов.

«Это европейский опыт, который себя зарекомендовал. Например, аналогичные рекомендации действуют в Великобритании: необходимо плотно завязать использованные маску и перчатки в пакет, потом еще в один маркированный пакет, и в каком-либо месте выдержать не менее 72 часов», — добавил Абрамовский.

Также он уточнил, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины для сохранения окружающей среды рекомендует по возможности использовать многократные защитные маски.

Как сообщал Укринформ, в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин. Одним из противоэпидемических требований, которое ввело правительство, является обязательное ношение защитной маски в общественных местах и ​​в транспорте.

По материалам: ukrinform.ru