На предприятиях Укроборонпрома с начала эпидемии COVID-19 заболели 124 человека

04.07.2020 00:41

Укринформ

От начала эпидемии коронавирус на предприятиях, входящих в состав государственного концерна “Укроборонпром”, заболели 124 человека.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

“От начала эпидемии до сегодня коронавирусом заболели 124 сотрудника предприятий Укроборонпрома, 79 из них – уже выздоровели, остальным коллегам желаем поскорее побороть болезнь”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас все предприятия Концерна работают в особом режиме с усиленными мерами дезинфекции и социальным дистанцированием.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждено 46 763 случая заболевания COVID-19, из них 3 380 детей, а также 6 874 медработника.

По материалам: ukrinform.ru