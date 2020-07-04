На предприятиях Укроборонпрома с начала эпидемии COVID-19 заболели 124 человека
На предприятиях Укроборонпрома с начала эпидемии COVID-19 заболели 124 человека
04.07.2020 00:41
Укринформ
От начала эпидемии коронавирус на предприятиях, входящих в состав государственного концерна “Укроборонпром”, заболели 124 человека.
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
“От начала эпидемии до сегодня коронавирусом заболели 124 сотрудника предприятий Укроборонпрома, 79 из них – уже выздоровели, остальным коллегам желаем поскорее побороть болезнь”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас все предприятия Концерна работают в особом режиме с усиленными мерами дезинфекции и социальным дистанцированием.
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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждено 46 763 случая заболевания COVID-19, из них 3 380 детей, а также 6 874 медработника.
По материалам: ukrinform.ru