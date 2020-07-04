От COVID-19 умер председатель Всеукраинского совета церквей

04.07.2020 18:29

Укринформ

В Ужгородской больнице в субботу, 4 июля, на 68 году жизни от COVID-19 умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, Василий Райчинец.

Об этом сообщает всеукраинская христианская газета Слово о слове.

"Сегодня Господь призвал к вечности Василия Федоровича Райчинца, старшего епископа УЕЦ, Председателя Всеукраинского совета Церквей и Религиозных Организаций. Выражаем искренние соболезнования родным и церкви, которой Василий Федорович посвятил большую часть своей жизни", — говорится в сообщении.

Редактор газеты, пастор Анатолий Якобчук отметил в Facebook, что "причина смерти – подтвержденное заболевание коронавирусом".

Соболезнования семье Василия Райчинца выразил Митрополит Епифаний на странице в Facebook.

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Василий Федорович Райчинец родился 19 октября 1952 года в с. Поляна, Свалявского района, Закарпатской области, в многодетной семье проповедника. Получил богословское образование, параллельно получив музыкальное образование.

В 1987 году Василий Федорович был избран церковью ХЕВ с. Поляна на пасторское служение, а в 1990 году стал заместителем старшего Пресвитера Союза. В 1995 году на очередном Съезде Союза ВЦХЕВ Василий Федорович Райчинец был избран Старшим Епископом Союза.

Также с 2010 года Василий Райчинец был президентом Международной Ассамблеи Христиан Веры Евангельской.

Фото: slovoproslovo.info/

По материалам: ukrinform.ru