Побратимы убитого ветерана АТО Сармата прекратили голодовку возле ОП

03.07.2020 22:44

Укринформ

Побратимы убитого ветерана АТО Виталия Олешко (Сармата) прекратили голодный протест, который длился 24 дня, но решили остаться под стенами Офиса президента на Банковой.

Об этом hromadske сообщил ветеран АТО Тарас Костанчук.

По его словам, активисты согласились прекратить голодовку, поскольку правоохранители услышали их требования. В частности, следователи подали ходатайство об аресте подозреваемого Михаила Сигиды по другому делу о разбойном нападении.

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Против судей Бердянского горрайонного суда, которые отпустили под домашний арест четырех фигурантов дела, начали расследование за вынесение заведомо неправосудного решения.

"Нам сказали, что им удалось получить от суда разрешение на продление сроков расследования по тому делу, а теперь они будут подавать в суд относительно меры пресечения — чтобы его (Сигиду, — ред.) взяли под стражу. Для нас было принципиально, чтобы именно Сигида, потому что он находится в Бердянске сейчас и руководит всеми процессами", — сказал Костанчук.

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Напомним: 9 июня побратимы убитого добровольца Виталия Олешко пришли под стены Офиса Президента и объявили голодовку в знак протеста против освобождения из-под стражи четырех фигурантов дела. На 22-й день голодовки у них начались проблемы со здоровьем.

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Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области. Он был добровольцем батальона Донбасс, участвовал в боях за Иловайск.

Всего в деле фигурируют 11 человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк — предполагаемые организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиренков — вероятные исполнители.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

По материалам: ukrinform.ru