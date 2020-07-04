Шкарлет говорит, что для заочников ВНО можно было бы отменить

04.07.2020 20:25

Укринформ

И.о. министра образования Сергей Шкарлет убежден, что для тех, кто поступает на заочные отделения вузов, можно было бы отменить обязательное на сегодня требование относительно сдачи ВНО.

Об этом он заявил в интервью "Левому берегу".

"Я всегда говорю так: вот есть определенное мнение, дискуссия, давайте подумаем об этой ситуации. Относительно ВНО по заочному обучению. Вот представьте, человек работает, имеет профессиональные навыки и ему нужно формально подтвердить свои знания, получить унормированную государством корочку. Этот человек окончил учебное заведение лет 20 назад, и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс? С запретом в будущем переводиться на дневную форму обучения или получать бюджетное финансирование. И на дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения. Единственный аргумент против: мы выдаем один диплом. Это можно исправить. В Советском союзе всегда показывали, что человек окончил заочную форму, и ничего такого. Ну, какая разница?", — сказал Шкарлет.

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Также он предложил корреспонденту издания сдать ВНО "для интереса". И заявил, что сам он, по его мнению, сдал бы ВНО, "конечно, не на высший балл" лишь благодаря тому, что регулярно занимается с собственным ребенком. В общем, по мнению и.о. министра, взрослый человек имеет небольшие шансы на ВНО.

Вместе с тем Шкарлет в случае с абитуриентами дневных отделений считает ВНО единственным на сегодня инструментом, который "уравнял в возможностях богатого и бедного ребенка, сельского и городского. Дополняя ВНО региональным коэффициентом и отраслевым коэффициентом, мы тем самым выравниваем вступление", — добавил он.

По материалам: ukrinform.ru