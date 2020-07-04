Шкарлет не представляет, как дети могут дистанционно пойти в первый класс

04.07.2020 16:49

Укринформ

1 сентября дети должны пойти в школу. Возможно, Минобразования введет смешанную форму — частично оффлайн, частично онлайн, или посещение школы по сменам. Сейчас прорабатываются запасные варианты.

Об этом в интервью "Левому берегу" заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

"Прежде всего, то, что касается COVID-19. Дети должны пойти в школу", — заявил глава МОН.

Он объяснил, что не представляет себе, "каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет вновь дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", — добавил Шкарлет.

По его словам, прорабатываются запасные варианты. "Возможно, смешанная форма посещения школы — частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только по безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию", — рассказал и.о. министра.

Шкарлет добавил, что общался с огромным количеством родителей, "которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование — это не совсем образование. Если в семье один монитор и трое детей, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще и зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение — будет социальное сиротство", — считает Шкарлет.

Как сообщалось, 3 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство предусматривает возможность дистанционного обучения в школах, что, впрочем, не отменяет традиционный учебный процесс. При условии умеренного развития ситуации учебный процесс в школах начнется с соблюдением элементов защиты детей и учителей, который предусматривает масочный режим, дезинфекцию, соблюдение дистанции.

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С 12 марта в Украине с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции был введен карантин. В частности, были закрыты все учебные заведения.

До 31 июля согласно решению правительства действует адаптивный карантин. Сейчас запрещено посещение заведений образования его соискателями в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном экзамене, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также осуществление подтверждения квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведение подготовки судоводителей малых/маломерных судов.

По материалам: ukrinform.ru