Суд отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину российскому рэперу Элджею

04.07.2020 13:01

Укринформ

Окружной админсуд Киева отменил решение Службы безопасности Украины от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину российскому рэперу Элджею.

Соответствующее решение 25 июня принял судья Игорь Качур, сообщает Укринформ.

"Признать противоправными действия Службы безопасности Украины относительно подготовки справки о наличии оснований для принятия постановления от 27.11.2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации ЛИЦО_1 сроком на 3 (три) года.

Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности от 27.11.2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации ЛИЦО_1 сроком на 3 (три) года", — говорится в резолютивной части решения.

В мотивировочной части решения суда отмечается, что 23 ноября 2018 года на заседании Верховной Рады народный депутат Владимир Парасюк адресовал главе СБУ Василию Грицаку депутатский запрос относительно запрета въезда в Украину рэперу Элджею. Свою позицию депутат обосновал тем, что в Youtube есть видеозапись, которая свидетельствует о том, что рэпер выступал в городе Коктебель, находящемся на временно оккупированной РФ территории АР Крым.

По результатам рассмотрения запроса 27 ноября СБУ на три года запретила рэперу въезд в Украину.

Отстаивая свою позицию в суде, СБУ сообщила, что в октябре 2018 года в интервью изданию "РИА Новости Новосибирск" рэпер Элджей отметил, что считает АР Крым российской территорией.

"В связи с этим действия истца были квалифицированы СБУ как действия иностранца, противоречащие интересам обеспечения национальной безопасности Украины, а следовательно, в соответствии с законодательством такие деяния служили основанием для принятия СБУ решения о запрете въезда истцу на территорию Украины", — говорится в решении.

Читайте также: Российской актрисе Варнаве таки разрешили въезд в Украину

Вместе с тем суд, принимая решение, исходил из того, что решению о запрете въезда в Украину конкретному лицу должен предшествовать ряд процедур, в частности, соответствующим подразделением СБУ готовится справка, в которой должны быть отражены сведения и обоснования обстоятельств.

Суд истребовал такую ​​справку спецслужбы и пришел к выводу, что она была составлена ​​с нарушением инструкции. В частности, в документе не было указано, какие именно обстоятельства стали основанием для заключения о совершении Элджеем опасного деяния, а также отсутствовали ссылки на соответствующую статью Уголовного кодекса. Кроме того, работники СБУ не указали, в чем в данном случае заключаются интересы обеспечения безопасности Украины и не указали сведения, обосновывающие избрание именно такого срока запрета въезда в Украину.

"Суд отмечает, что заключение ответчика о том, что истец незаконно посещал оккупированную территорию АР Крым, является необоснованным и безосновательным, что в свою очередь указывает на то, что оспариваемое решение было принято ответчиком на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими, допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети «Youtube» без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей данной социальной сети в предусмотренном действующим национальным процессуальным законодательством порядке международной правой помощи", — говорится в решении суда.

В суде пришли к выводу, что СБУ не обеспечила установления всех обстоятельств дела, что привело к необоснованному принятию на его основании постановления о запрете Элджею въезда в Украину.

Также суд истребовал от СБУ в пользу Элджея 1536 гривень, которые были уплачены рэпером как судебный сбор.

По материалам: ukrinform.ru