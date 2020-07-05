COVID-19 за сутки заболели более 50 медиков — Степанов

05.07.2020 10:28

Укринформ

За минувшие сутки более 50 медработников заболели коронавирусной инфекцией.

Об этом во время брифинга в воскресенье, 5 июля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринофрму.

"За прошедшие сутки заболели 823 человека. Из них 53 ребенка, а также 53 медработника. Были госпитализированы 215 человек, зафиксированы 22 летальных исхода. При этом выздоровел 221 пациент", — сказал министр.

Степанов отметил, что всего за время пандемии в Украине заболели 48500 человек, из них — 3509 детей и 6990 медработников. При этом в целом выздоровели 21376 человек, а летальных случаев — 1249.

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"За минувшие сутки в целом было сделано 13957 тестов. И из них 9934 исследования методом ПЦР, а также 4023 методом исследования ИФА", — добавил Степанов.

По материалам: ukrinform.ru