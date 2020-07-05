День Военно-Морских Сил ВСУ состоится в море в закрытом режиме

05.07.2020 03:14

Укринформ

День Военно-Морских Сил ВСУ будет проходить в море в закрытом режиме, но праздничную церемонию можно будет посмотреть на официальной странице ВМС в социальной сети "Facebook" и на телеканалах.

Об этом на странице Facebook сообщило Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"К сожалению, в этом году, из-за пандемии вирусной болезни, с целью сохранения здоровья и жизни жителей нашего любимого города и в соответствии с требованиями действующего законодательства, мы вынуждены провести наш главный праздник — День Военно-Морских Сил ВС Украины в море в закрытом режиме, во время сбора похода кораблей, катеров и судов ВМС, который проводится в период с 30 июня по 6 июля. Именно поэтому праздничную церемонию в честь Дня Военно-Морских Сил ВС Украины предлагаем вам посмотреть на официальной странице ВМС в социальной сети "Facebook "и на телеканалах, которые будут транслировать наше мероприятие", — говорится в сообщении.

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Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины поблагодарило жителей и гостей Одессы за годы поддержки национального флота и отметило, что всегда радо их видеть на всех праздниках, связанных с Военно-Морскими Силами ВС Украины.

Как сообщал Укринформ, Владимир Зеленский, который находится в Одессе с рабочей поездкой, 5 июля примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

По материалам: ukrinform.ru