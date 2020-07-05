Киев и восемь областей не готовы ослабить карантин — Минздрав
Киев и восемь областей не готовы ослабить карантин — Минздрав
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05.07.2020 11:38
Укринформ
По состоянию на 5 июля 8 областей и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер по коронавирусу.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно им, не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская и Черниговская области.
Данные по АР Крым и Севастополя в отсутствуют.
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Как сообщалось, по состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждено 48 500 случаев COVID-19, в том числе 823 за сутки. От начала эпидемии зафиксировано 1249 летальных случаев, выздоровели 21 376 человек.
По материалам: ukrinform.ru