Ляшко назвал главное условие победы над COVID-19 в Украине

05.07.2020 02:17

Укринформ

Украина не сможет преодолеть коронавирус, если и люди, и бизнес не будут выполнять требования адаптивного карантина – то есть, ограничительные меры, которые разработало правительство.

Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

По его убеждению, ошибочное восприятие введение адаптивного карантина как его отмену в конечном итоге и привело к 800 – 1000 новых случаев COVID-19 ежедневно.

Ляшко отметил, что рост количества инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина правительством и восприятия людьми адаптивного карантина как отмену ограничений. Украина не сможет преодолеть пандемию, если украинцы – и как частные лица, и как бизнес – не будут выполнять ограничительные меры.

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Тем временем глава Министерства здравоохранения Максим Степанов уже заявил, что инициирует ужесточение карантина из-за рекордных показателей новых больных, которые фиксируют в Украине уже несколько дней подряд.

Как сообщал Укринформ, в Украине за минувшие сутки заболели 914 человек, из них 74 ребенка и 63 медработника. Были госпитализированы 196 человек.

В общем за все время пандемии в Украине заболели 47 677 человек. Из них 3 тыс. 456 детей и 6 тыс. 907 медработников. Выздоровели 21 тыс. 155 человек, умерли — 1 тыс. 227 человек.

По материалам: ukrinform.ru