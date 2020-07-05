Президент принял участие в торжествах по случаю Дня ВМС ВСУ

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05.07.2020 09:24

Укринформ

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ.

Прямая трансляция осуществлялась на странице Офиса главы государства в Facebook.

Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.

День ВМС ВС Украины был установлен по просьбе Военного Совета Военно-морских сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота «Море-96» (30 июля — 1 августа 1996), указом Президента от 17 августа 1996 года.

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Празднование дня ВМС стало всенародным смотром боевой готовности украинского флота и определением его авторитета как в Севастополе, так и в Украине в целом. Кроме того, оно показало победу не только военных моряков, но и всего украинского народа в изнурительной борьбе за флот, за право Украины быть морской державой.

Впоследствии, согласно указу Президента Ющенко от 24 марта 2006 года День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля. В 2015 году мы снова вернулись к празднованию Дня ВМС в первое воскресенье июля.

Сейчас, в связи с российской оккупацией Крыма, штаб ВМС Украины находится в Одессе.

По материалам: ukrinform.ru