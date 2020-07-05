Советы тем, кого не пустили на ВНО из-за подозрения на коронавирус

05.07.2020 14:18

Укринформ

Выпускники, которых не пустили на внешнее независимое оценивание из-за подозрений в коронавирусе, могут написать заявление на участие в дополнительной сессии.

Об этом сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко в интервью ZN.UA.

"Обычно на экзамен не допускали тех, кто опаздывал. В этом году к ним прибавились те, кто не был допущен к тестированию из-за повышенной температуры или признаков ОРВИ. На ВНО по математике таких было 12 человек, по языку и литературе — 54. Но двери в вузы для них не закрыты, они могут подать документы и написать заявление на участие в дополнительной сессии тестирования", — отметил эксперт.

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Как сообщалось, основная сессия ВНО в 2020 г. стартовала 25 июня тестированием по математике. 30 июня состоялось ВНО по украинскому языку и литературе.

Согласно данным и.о. директора УЦОКО Валерия Бойко, на ВНО по математике неявка составила 20%, по украинскому языку — 26%.

По материалам: ukrinform.ru