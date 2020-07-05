В Афинах задержали 17 украинцев из-за запрета на въезд в Евросоюз — СМИ

Видео

05.07.2020 11:20

Укринформ

В аэропорту Афин задержали прибывших из Киева 17 граждан Украины в связи с запретом на въезд в ЕС гражданам третьих стран; среди задержанных — двое детей 8 и 9 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на одного из задержанных пассажиров.

"Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу (4 июля — ред.) вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта Киев"). по прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну и они были задержаны. Среди задержанных — 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет", — говорится в сообщении.

Читайте также: Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран — СМИ

По словам одного из пассажиров, в аэропорту в Жулянах на регистрации их "строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов" (люди даже сделали тест в лаборатории и предоставили с "мокрой печатью"), после чего пропустили на паспортный контроль.

"И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", — говорит пассажир по имени Максим.

Как отмечается, украинцев в автозаке увезли в полицейский участок на территории аэропорта и разместили камерах, в том числе детей.

У людей забрали все вещи, в том числе ноутбуки, но позволили оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Читайте также: Черногория попала в список стран "красной зоны" — Гостуризм

Пассажиры жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги (их разрешили купить за свой счет), на полу — мертвые тараканы. Задержанным также не дают воду и еду.

"По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, который сказал им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры обратились на "горячую линию" МИД, где им пообещали все выяснить и предоставить помощь.

Как сообщалось, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

В то же время для граждан Украины, кроме отдельных категорий, въезд в ЕС на сегодняшний день остается закрытым.

фото з сайту: eurointegration.com.ua

По материалам: ukrinform.ru