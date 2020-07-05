В ВОЗ преуменьшают возможность воздушной передачи коронавирус — ученые

05.07.2020 22:25

Укринформ

Группа из 239 ученых из 32 стран подписалась под открытым обращением, в котором утверждается, что Всемирная организация здравоохранения преуменьшает риск распространения коронавирусной болезни через воздух.

Об этом пишет The New York Times.

"Всемирная организация здравоохранения давно считает, что коронавирус распространяется прежде всего большими дыхательными капельками, которые выпускают зараженные люди при кашле и чихании, эти частицы быстро падают на пол. В открытом письме к ВОЗ 239 ученых из 32 стран привели доказательства, свидетельствующие о том, что более мелкие частицы могут заражать людей и призывают организацию пересмотреть свои рекомендации", — говорится в сообщении.

Речь идет об аэрозольной передаче: в отличие от воздушно-капельной, в этом случае частицы вируса намного меньше, в воздухе они задерживаются дольше, чем капли, и способны преодолевать гораздо большие расстояния, чем "безопасные" полтора метра.

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Авторы открытого письма отмечают, что ВОЗ опиралась на данные о распространении коронавирус в больницах, где условия гораздо более стерильные, чем в других закрытых помещениях. Поэтому среди главных путей распространения ВОЗ называет непосредственный контакт с источником вируса, а также воздушно-капельный путь, игнорируя аэрозольный.

По их мнению, новые свидетельства распространения вируса, как на мясокомбинате в Германии, свидетельствуют, что распространение воздушным путем является гораздо более серьезной угрозой, чем сейчас считает ВОЗ.

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Текст обращения должен быть обнародован в течение следующей недели в медицинском издании.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире по состоянию на вечер воскресенья, 5 июля, обнаружены 11 496 761 случаев заражения коронавирусом, из них 535 343 летальных, выздоровели 6 506 587 человек.

По материалам: ukrinform.ru