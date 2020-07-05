В Украине отмечают День Военно-Морских Сил

05.07.2020 09:01

Укринформ

Сегодня в Украине День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота.

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота установлены согласно указам Президента от 12 июня 2015 года. Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.

День ВМС ВС Украины был установлен по просьбе Военного Совета Военно-Морских Сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота «Море-96» (30 июля — 1 августа 1996 года), указом Президента от 17 августа 1996 года. Празднование дня ВМС стало всенародным смотром боевой готовности украинского флота и определением его авторитета как в Севастополе, так и в Украине в целом. Кроме того, оно показало победу не только военных моряков, но и всего украинского народа в изнурительной борьбе за флот, за право Украины быть морской державой. Впоследствии, согласно указу президента Ющенко от 24 марта 2006 года День Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля. В 2015 году мы снова вернулись к празднованию Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в первое воскресенье июля.

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Примечательно, что на июль приходятся самые значимые даты в истории украинского военного флота. Так, 5 июля 1918 года был обнародован закон об униформе для украинского флота; 18 июля 1918-го состоялось принятие закона о Военно-морском флаег Украины; в том же июле 1918 года было создано постоянно действующее соединение Военно-морского флота Украинского государства — бригада тральщиков. 21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины, а 30 июля 1996 года состоялись первые оперативно-тактические учения ВМС Украины под флагом Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины «Море-96». А если смотреть в очень далекие древние времена, то нельзя не упомянуть морской поход и блестящую победу киевского князя Олега под Константинополем в июне — июле 907 года. Ныне, в связи с российской оккупацией Крыма, штаб ВМС Украины находится в Одессе.

По материалам: ukrinform.ru