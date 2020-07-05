В Украине в тестовом режиме откроют детский лагерь — Ляшко

05.07.2020 20:17

Укринформ

В Херсонской области планируется открыть в тестовом режиме детский лагерь, который будет работать с соблюдением требований, разработанных специалистами Минздрава.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы с осторожностью относимся к открытию (летних лагерей — ред.). Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями … Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем " пилот ", попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней для детей из области", — сказал он.

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Ляшко напомнил, что в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля деятельность детских лагерей запрещена, поскольку во время организованного отдыха детей часто происходят вспышки не только воздушно-капельных инфекций, но и острых кишечных.

В этом контексте он вспомнил о вспышке кишечной инфекции среди детей в возрасте до 12 лет на базе в Кирилловке, где "не прислушались к требованиям карантина и открылись без разрешительных документов".

Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский поручил правительству провести аудит летних детских лагерей в Украине.

По материалам: ukrinform.ru