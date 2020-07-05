Вступительная кампания: абитуриентов из 200 баллами ВНО может быть больше, чем в прошлом году

05.07.2020 13:04

Укринформ

Выпускников, которые в этом году наберут на внешнем независимом оценивании (ВНО) 200 баллов, скорее всего, будет больше, чем в прошлом году.

Такое мнение высказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко в интервью ZN.UA.

"По сравнению с прошлым годом, пороговые баллы за тест будет установлены низкие. Так мы сделали во время пробного тестирования. И это изменение существенное. Его больше почувствуют те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на вершине рейтинговой шкалы. Грубо говоря, детей, которые в нынешнем году наберут 200 баллов на ВНО, может быть значительно больше, чем в прошлом году", — сказал он.

Бойко пояснил, что пороговый балл "сдал/не сдал", к которому привязана шкала оценок на ВНО, определяют специально созданные экспертные группы в региональных центрах. И в этом году их внимание акцентировали на том, что необходимо прежде всего учесть обстоятельства, которые сложились в государстве, — многомесячный период дистанционного обучения из-за карантина.

Читайте также: Шкарлет говорит, что для заочников ВНО можно было бы отменить

"Это означает полную ответственность ребенка за результаты своего обучения и минимальное влияние учителя не только на подготовку, но и на ее корректировку", — подчеркнул и.о. директора УЦОКО.

Поэтому, по его словам, если в прошлом году пороговый балл по украинскому языку составил 24, а в этом году на пробном ВНО — только 19, то это означает, что те абитуриенты, которые в прошлом году не сдали ВНО (получили 20, 21, 22, 23 тестовых балла), в этом году с таким же количеством баллов его прошли бы.

Бойко уточнил, что баллы за этот экзамен выставляются по двум шкалам: тестовые (от 1 до 58) и рейтинговые (от 100 до 200). "Нижняя граница в 100 баллов — это и есть тот пороговый балл, точка отсчета, к которой привязывается рейтинговая шкала", — напомнил он.

И.о. директора УЦОКО также отметил, что на ВНО по математике неявка составила 20%, по украинскому языку — 26%.

Как сообщалось, основная сессия ВНО-2020 стартовала 25 июня тестированием по математике. 30 июня состоялось ВНО по украинскому языку и литературе.

По материалам: ukrinform.ru