За три месяца Минздрав в разы увеличил количество лабораторий для тестов на COVID-19

05.07.2020 04:12

Укринформ

Министерство здравоохранения активно работает над развитием сети лабораторий для тестирования на коронавирус по всей стране. Количество соответствующих лабораторий удалось увеличить с 3 до 69, а количество ПЦР тестов в сутки — с 300 до 14 000.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге, сообщает сайт Минздрава.

«Когда в Украине началась эпидемия, то в стране фактически полностью была уничтожена эпидемиологическая служба и лабораторная инфраструктура. К тому времени работой с ПЦР-тестами занимались 3 лаборатории. Сегодня их 69. В начале апреля, когда я стал министром, в государстве проводилось 200-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель составляет до 14 тысяч тестирований в сутки», — сказал Степанов.

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По словам министра, старое руководство Минздрава в течение пяти лет разрушало эпидемиологическую службу, поэтому когда началась пандемия коронавируса, возник не только дефицит лабораторий, но и дефицит профильных специалистов.

«Мы сейчас очень быстро набираем новых врачей, мы возрождаем службу и впереди большой путь. Конечно, у нас возникают вопросы к отдельным областям отновительно сроков ожидания результатов ПЦР-тестирования. И мы об этом честно и откровенно говорим, это возникает в крупных городах, например во Львове и Киеве. Мы сразу решаем эти вопросы, одновременно увеличивая мощности и возможности данной службы», — заявил Степанов.

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Как сообщал Укринформ, Минздрав, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 готовится к развертыванию больниц второй волны в Закарпатской, Волынской и Ривненской областях.

По словам Степанова, заполненность коек в Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, которые по состоянию на 4 июля лидируют по количеству больных COVID-19 — 41-44%.

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За минувшие сутки заболели 914 человек, из них 74 ребенка и 63 медработника. Были госпитализированы 196 человек.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 было зарегистрировано во Львовской области -176, Киеве -118 и Волынской области — 92.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 47 677 человек. Из них 3 тыс. 456 детей и 6 тыс. 907 медработников. Выздоровели 21 тыс. 155 человек, умерли — 1 тыс. 227 человек.

По материалам: ukrinform.ru