Доллар подешевел, а евро стал дороже: ситуация на валютном рынке 7 июля 2020 года
Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 7 июля 2020 года.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dengi.ua.
Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 7 июля 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 27,12 гривен, что на 5 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 22 копейки дороже и стоит сегодня 30,72 гривен за 1 евроединицу.
Официальные курсы валют на 7 июля:
1 доллар США стоит 27,1269 гривен;
1 евро – 30,7226 гривен;
1 российский рубль – 0,3770 гривен.
Средний курс валюты на наличном рынке:
— доллар: покупка 26,90 гривен, продажа 27,20 гривен за единицу;
— евро: покупка 30,40 гривен, продажа 30,90 гривен за единицу.
Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 6 июля 2020 года.