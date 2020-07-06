Доллар подешевел, а евро стал дороже: ситуация на валютном рынке 7 июля 2020 года

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 7 июля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dengi.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 7 июля 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 27,12 гривен, что на 5 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 22 копейки дороже и стоит сегодня 30,72 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 7 июля:

1 доллар США стоит 27,1269 гривен;

1 евро – 30,7226 гривен;

1 российский рубль – 0,3770 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,90 гривен, продажа 27,20 гривен за единицу;

— евро: покупка 30,40 гривен, продажа 30,90 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 6 июля 2020 года.