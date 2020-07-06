Двух бывших "беркутовцев" будут судить за разгон Майдана

06.07.2020 20:45

Укринформ

В суд направили обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Экс-беркутовцы" обвиняются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, служебном подлоге и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывшие правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Незалежности. Во время задержания они применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем эксправоохранители составили рапорты о задержании потерпевшего, в который внесли заведомо ложные сведения.

Читайте также: Дела Майдана: двух экс-беркутовцев подозревают в фальсификации доказательств

В Офисе генпрокурора напоминают, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

По материалам: ukrinform.ru