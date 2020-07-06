Экспертиза "черных ящиков" самолета МАУ во Франции продлится пять дней — Енин

06.07.2020 19:53

Укринформ

Экспертиза "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ, которая должна начаться 20 июля, продлится максимум пять дней.

Об этом сообщил в ходе общения с журналистами заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Экспертиза" черных ящиков" должна начаться 20 июля. Мы за собой зарезервировали пять дней", — сказал Енин.

В то же время он предположил, что анализ бортовых самописцев может быть завершен и быстрее, но командировка украинским экспертам, которые примут участие в исследовании, выписывается на пять дней — с 20 по 25 июля.

Комментируя важность экспертизы "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, дипломат отметил, что она позволит завершить техническое расследование авиакатастрофы возле Тегерана.

В ответ на уточняющий вопрос, можно ли на это рассчитывать до конца месяца, если экспертиза будет проведена, Енин отметил, что "техническое расследование завершается подписанием протокола".

"Безусловно, может возникнуть некоторая пауза. Более того, мы анализировали — к сожалению, нет механизмов, предусмотренных Конвенцией, которыми мы бы могли побудить Иран завершить техническое расследование. Мы просто говорим: если вы не закончите в течение одного года, вы обязаны предоставить промежуточный отчет (относительно причин авиакатастрофы — ред.), — резюмировал заместитель министра.

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Как сообщал Укринформ, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинских граждан — двое пассажиров и члены экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, но 11 января в Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из РФ.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев Франции, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Официальный представитель Ирана в международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого не было сделано.

На данный момент в Иране задержаны шесть обвиняемых по делу уничтоженного самолета МАУ.

По материалам: ukrinform.ru