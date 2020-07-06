ГБР поймало сотрудника СБУ, который обещал устроить на работу за три тысячи долларов

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06.07.2020 21:42

Укринформ

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, задержали одного из работников отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области после получения им неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает сайт ГБР.

"По предварительной информации, сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за решение вопроса трудоустройства в СБУ", — говорится в сообщении.

6 июля 2020 года следователи ГБР задержали майора СБУ в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении его меры пресечения.

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В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: ГБР

По материалам: ukrinform.ru