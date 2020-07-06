Иран отправит черные ящики самолета МАУ во Францию до 20 июля — Енин

06.07.2020 04:25

Укринформ

Иран обещает передать бортовые самописцы украинского самолета МАУ во Францию до 20 июля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Буквально пару дней назад мы получили согласие от французских властей принять наших двух экспертов, которые должны принять участие в этом техническом процессе", — подчеркнул он.

По словам Енина, если техническое расследование покажет постороннее вмешательство, то Украина будет переходить ко второму этапу переговорного процесса и потребует конкретного уровня компенсации семьям погибших.

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Как сообщал Укринформ, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел аварию самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 граждан Украины — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако этого так и не было сделано.

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21 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вынуждена подать иски в международные суды против Ирана, если власти этой страны не выполнят своих обязательств касательно сбитого в Тегеране самолета МАУ.

Между тем, 26 июня на Совете ИКАО представители Ирана вновь согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы, однако в этот раз обязались сделать это до 20 июля.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru