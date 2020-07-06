Из-за закрытых на карантин КПВВ пенсионеры-переселенцы могут потерять пенсии — экспертка

06.07.2020 14:45

Укринформ

В условиях закрытых на карантин КПВВ на линии разграничения надо предоставить ВПЛ-пенсионерам больше времени для прохождения необходимых процедур, поскольку есть риск потери ими пенсий.

Такое мнение во время онлайн-круглого стола в Укринформе «Защита прав пожилых людей» выразила Валерия Вершинина — менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ», БФ «Stabilization Support Services».

«Получатели пенсий, скорее всего, не смогут пересечь линию соприкосновения и пройти физическую идентификацию в Ощадбанке в течение тех 30 дней, которые установлены после окончания карантина, в которые не будут прекращаться выплаты», — сказала Вершинина.

Она отметила, что сейчас отсутствует отдельный порядок выплат задолженностей по пенсиям, предусмотренный постановлением Кабинета министров.

«Соответственно, если до 25 числа текущего месяца граждане не смогут пересечь КПВВ и пройти физическую идентификацию, то согласно статье 85-й Закона Украины о пенсионном обеспечении и постановлениями, которые ограничивают возможность выплаты пенсий для ВПЛ, — такая пенсия не будет таким пенсионерам выплачена, и эту задолженность они не смогут в дальнейшем получить вообще», — отметила активистка.

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По ее мнению, этот риск надо учесть уже сейчас, и урегулировать этот вопрос для того, чтобы предоставить ВПЛ-пенсионерам больше времени для прохождения нужной идентификации.

«Это половинчатое решение, и оно лучше, чем ничего. Но это сигнал для того, что унизительная и дискриминационная норма о получении пенсий только по справкам ВПЛ должна быть отменена», — отметила Вершинина, считая, что справки ВПЛ, как предпосылка получения пенсий жителями временно оккупированных территорий, является недопустимым ограничением их прав и свобод.

По материалам: ukrinform.ru