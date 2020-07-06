Киевстар и МБФ УББ передали оборудование в пять детских онко- и кардиоотделений

Фото

06.07.2020 15:03

Укринформ

Киевстар и Международный благотворительный фонд "Украинская биржа благотворительности" (МБФ УББ) в рамках совместной инициативы "Детская надежда" с марта по июль 2020 года совершили 5 передач медицинского оборудования для детских онко- и кардиоотделений больниц во Львове, Одессе, Днипре и Киеве.

Как сообщили Укринформу в пресс-службе КС, это стало возможным благодаря СМС-пожертвованиям абонентов мобильного оператора, которые собрали уже более 3,5 млн грн в помощь маленьким пациентам с онкологическими и сердечными заболеваниями.

"Инициатива "Детская надежда" каждый раз доказывает теорию маленьких добрых дел — вместе тысячи небольших пожертвований составили уже 3 млн, на которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые присоединились к инициативе и продолжают поддерживать ее, несмотря на обстоятельства, ведь болезни не идут на карантин", — сказала директор по корпоративным коммуникациям Киевстар Анна Захараш.

В частности, за время карантина благодаря пожертвованиям абонентов в отделение интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных Института сердца передали два неонатальных прибора для фототерапии и обогрева НО-АФ-КР 1.

Отделение гематологии и интенсивной химиотерапии Западноукраинского специализированного детского медицинского центра получило расходные материалы для инфузионных насосов. А педиатрическое отделение того же центра обеспечено двумя мониторами пациента Heaco G3D и насосом шприцевым инфузионным Perfusor Compuct Plus с расходными материалами к нему.

На СМС-пожертвования абонентов в отделение функциональной диагностики КНП "Детская городская клиническая больница №3" Одесского городского совета приобретены детский кардиологический датчик Aplio 300, PST 50BT к аппарату Toshiba. В педиатрическое отделение Городской детской клинической больницы №6 г. Днипра была передана рабочая станция ​​Холтер ЭКГ и два измерителя артериального давления ОАО 41-2 с расходными материалами к ним.

Читайте также: Абоненты Киевстар собрали 3 миллиона для детских онко- и кардиобольниц

К инициативе "Детская надежда" уже присоединились почти 60 тыс. абонентов Киевстар, 13 тыс. из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. За полтора года существования проекта отправлены более 200 тыс. благотворительных СМС-сообщений. Средний размер пожертвования для инициативы "Детская надежда" составляет 15 грн.

Проект осуществляется в партнерстве с МБФ "Украинская биржа благотворительности", которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и знает их реальные потребности. Средства, которые абоненты жертвуют посредством СМС, не облагаются налогами. 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы больницам.

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днипро, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривень, или регулярным — 2, 5, 10, 15 и 20 гривень. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн.

Читайте также: За время карантина 68 тысяч медиков получили бонусы и безлимитный интернет от Киевстар

Как сообщалось, компания Киевстар выделяет 30 млн гривень благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине. На эти средства будут закуплены 10 аппаратов ИВЛ и 20 мониторов пациента от немецкого производителя Drager, а также расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года. Остальные благотворительные средств будут направлены на средства личной защиты для украинских медиков.

Также Киевстар потратил еще более 30 млн гривень на реализацию инициатив, направленных на поддержку общества и страны. В частности, бонусы медицинским работникам, бесплатные консультации в приложении "Doctor online", нетарифицированный доступ к горячим линиям и официальным ресурсам по COVID-19.

Фото: Киевстар

По материалам: ukrinform.ru