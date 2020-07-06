НАПК начинает проверять, как живут чиновники за свои зарплаты
НАПК начинает проверять, как живут чиновники за свои зарплаты
06.07.2020 11:57
Укринформ
Национальное агентство по предотвращению коррупции начинает мониторить образ жизни чиновников.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Отныне Украина — среди шести стран, применяющих инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывающий 10 тысяч, ездит на «Мерседесе», теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства», — сказал глава НАПК Александр Новиков.
Во время мониторинга образа жизни НАПК, в частности, будет проверять следующую информацию:
— пользование объектами, которые не указаны в декларации;
— сведения о полученных подарках;
— приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.
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Отмечается, что мониторинг будут проводить на основании журналистских расследований, сообщений в медиа, информации от граждан, организаций и открытых источников.
Если НАПК установит несоответствие уровня субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации.
Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения — НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.
По материалам: ukrinform.ru