Несколько сотен шахтеров продолжают забастовку под ОП
Несколько сотен шахтеров продолжают забастовку под ОП
06.07.2020 15:25
Укринформ
Возле офиса Президента продолжается акция протеста шахтеров, которая началась на прошлой неделе.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Возле офиса собралось несколько сотен шахтеров, которые стучат касками. Столкновений с правоохранителями нет.
Как сообщалось, 30 июня 2020 года возле Офиса Президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.
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Среди требований горняков, в частности — погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая по состоянию на 1 июля 2020 года превысила 1,2 млрд грн;
обязательство Фонда государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Госуглеснаб", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в том числе с ГП "Львовуголь" (353 млн грн), ГП "Первомайскуголь" (177 млн грн), шахтами имени М.С.Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская";
освобождение от должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса;
запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из Российской Федерации и Беларуси.
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Министерство энергетики 1 июля сообщило о выделении 339 млн грн на погашение шахтерам долгов по зарплате за апрель и май.
По материалам: ukrinform.ru