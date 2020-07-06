Несколько сотен шахтеров продолжают забастовку под ОП

06.07.2020 15:25

Укринформ

Возле офиса Президента продолжается акция протеста шахтеров, которая началась на прошлой неделе.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Возле офиса собралось несколько сотен шахтеров, которые стучат касками. Столкновений с правоохранителями нет.

Как сообщалось, 30 июня 2020 года возле Офиса Президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

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Среди требований горняков, в частности — погашение перед работниками государственных шахт задолженности по выплате заработной платы, которая по состоянию на 1 июля 2020 года превысила 1,2 млрд грн;

обязательство Фонда государственного имущества Украины, ПАО "Центрэнерго", ГП "Госуглеснаб", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь, в том числе с ГП "Львовуголь" (353 млн грн), ГП "Первомайскуголь" (177 млн ​​грн), шахтами имени М.С.Сургая (94 млн грн), "Южнодонбасская №1" (260 млн грн), "Краснолиманская";

освобождение от должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса;

запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из Российской Федерации и Беларуси.

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Министерство энергетики 1 июля сообщило о выделении 339 млн грн на погашение шахтерам долгов по зарплате за апрель и май.

По материалам: ukrinform.ru