Telegram каналы в Украине: стоят копейки, влияние – огромное

Аналитика

06.07.2020 14:28

Укринформ

Речь о де-факто сверхвлиятельных СМИ, которые существуют вне законодательного поля Украины в этой сфере. Тем они привлекательны и тем же — опасны

В апреле 2020-го аудитория Telegram (детища россиянина Павла Дурова) перешла отметку 400 млн пользователей по всему миру (за год +100 млн). И эта цифра продолжает расти. Украина здесь не исключение. Так, в 2019 году тройку самых популярных мессенджеров среди украинских возглавили: Viber, Facebook Messenger и Telegram. И если о двух можем сказать, что слышали / видели / пользовались, то последний до сих пор для многих остается «темным лесом». И при этом — абсолютное большинство политических скандалов последнего времени начиналось именно со «сливов» в телеграмм-каналах. Укринформ разбирался с ситуацией, которая сложилась вокруг этого явления. Популярность этого вида воздействия легко объяснить украинской присказкой: «дешево и сердито»! И — абсолютно неконтролируемо!

Чем же Telegram отличается от других мессенджеров?

«Функционал Telegram позволяет заводить и подписываться на «каналы» (этакие блоги), обмениваться файлами, создавать чат-боты и многое другое… Этот мессенджер считается одним из самых безопасных для общения… Благодаря уникальным системам шифрования, приватность переписки защищена надежнее, чем в других популярных мессенджерах», — пишут о Telegram в Сети.

Что ж, насчет безопасности некоторые могут поспорить.

«Я бы не сказал, что Telegram имеет существенные преимущества перед другими популярными мессенджерами. В Viber, например, сквозное шифрование стоит «по умолчанию». Это означает, что если кто-то на уровне оператора или провайдера захочет подключиться к моей сети или хакнуть роутер, чтобы просматривать весь трафик, то не выйдет — трафик Viber защищен, — комментирует Укринформа журналист, автор Telegram-канала «Технологии, медиа и общество» Андрей Бродецкий.

Зато в Telegram, говорит он, это функция «по умолчанию» не включена. Для этого нужно создать «секретный чат». «Telegram изначально позиционирует себя как супербезопасный мессенджер. Однако это не более, чем красивая маркетинговая история», — утверждает Бродецкий.

Так в чем же секрет популярности Telegram? Его особенность в том, что, в отличие от других популярных мессенджеров, он достаточно прост, не перегружен лишними элементами интерфейса. Чего, по мнению эксперта, не скажешь об уже упомянутом Viber.

Рынок Telegram в Украине: какие объемы занимает?

Украинский сегмент Telegram особенно стремительно начал расти после блокировки российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" — в 2017 году. Однако то, какие объемы этот продукт занимает на отечественном рынке, даже в 2020 году оценить сложно. И этому есть причина. Например, если в Facebook можно написать в центральный офис или региональное представительство и спросить, сколько потратил на рекламу украинский бизнес за год, то в отношении Telegram… «К сожалению, Telegram таких данных не предоставляет. Поскольку на самой платформе нет встроенной рекламы. Вся экосистема коммерческих размещений в Telegram построена на частных договоренностях владельцев каналов (администраторов) и рекламодателей», — рассказывает Андрей Бродецкий.



Андрей Бродецкий

Несмотря на то, что за последние три года Telegram набирает популярность — уровень проникновения до 50%, — его все еще не рассматривают всерьез как платформу для размещения рекламы. «Думаю, рекламные агентства до сих пор не поняли, что при разумном подходе в Telegram можно находить достаточно дешевый доступ к качественной аудитории», — продолжает Бродецкий.

Как выглядит украинская Telegram-аудитория

В феврале 2019 года сервис аналитики Telegram-каналов TGStat опубликовал исследование под названием «Портрет украинской аудитории Telegram», путем анкетирования через Google Forms. «В Telegram нет и не будет сбора дополнительной информации по пользователям. Поэтому изучить аудиторию можно только таким образом», — пишут авторы исследования. Поэтому об основном из исследования:

Аудитория Telegram почти поровну распределена по полу (48% женщин и 52% мужчин). Больше всего пользуются мессенджером люди в возрасте от 18 до 24 лет (50%). Следующая по величине возрастная группа — 25-34 года (30%). Меньше Telegram пользуются люди в возрасте от 45 до 64 лет.

Больше всего в Telegram опытных наемных работников и студентов. Меньше всего — учащихся и безработных. Почти 28% опрошенных отметили, что сейчас не работают (¾ из них — студенты). Доходы пользователей распределились равномерно. Меньше 15 тыс. грн зарабатывают 43% опрошенных, от 16 тыс. грн до 30 тыс. грн — 18%. Более 30 тыс. грн — 11%.

Почти половина пользователей Telegram, принявших участие в опросе, живут в Киеве (47,6%). Далее следуют города-миллионники: Харьков (8,9%), Львов (7,8%), Днипро (6,8%) и Одесса (5,7%). Распределение по областям выглядит похоже — 49% живут в Киевской области, на втором месте Львовская (9,3%), а дальше идет Харьковская (9,0%), Днепропетровская (6,8%) и Одесская (5,9% ).

90% респондентов заявили, что используют Telegram для личной переписки. В чатах до 50 человек сидят 65% опрошенных. Ботами пользуются 43% участников, а 18% запустили собственные каналы.

62% респондентов подписаны на 15 каналов и меньше. В 21% опрошенных их более 25.

Чаще всего в Telegram читают образовательные каналы (67,1%). На втором месте по популярности — новостные каналы (66,1%). Третьими идут каналы с новостями из сферы работы человека (58%). На четвертом месте — авторские блоги (52,3%). Ну, и наименее популярны — политические каналы (17,3%).

77% считают, что этот мессенджер удобнее аналогов. 63,5% согласны с тем, что через Telegram проходит большая часть их общения. 59,7% респондентов назвали мессенджер важным источником информации.

Самые популярные Telegram-каналы в Украине

Заручившись помощью уже упомянутого сервиса TGStat, Укринформ подготовил ТОП-10 самых популярных в Украине Telegram-каналов (с самой большой аудиторией) за последние шесть месяцев: с 1 января по 30 июня 2020 года.

Туда вошли:

Коронавірус_інфо (категория – новости и СМИ) — 779 507 подписчиков. Охват одной публикации превышает 360 тыс. человек, дневной охват 1,6 млн человек. Язык канала — украинский.

Украина 24/7 (Новости и СМИ) — 499 861 подписчиков. «Самый большой Telegram канал Украины. Актуальные и горячие события в режиме 24/7. Без цензуры», — говорится в описании. Охват одной публикации превышает 110 тыс. человек, дневной охват 1,7 млн человек (среднее количество сообщений на канале — 16 в день). Язык канала — русский.

Украина Сейчас (Новости и СМИ) — 465 643 подписчиков. Охват одной публикации составляет 99 тыс. человек, дневной охват 1,6 млн человек (среднее количество сообщений на канале — 17 в день). Язык канала — русский.

Украина Online (Новости и СМИ) — 341 436 подписчиков. «Горячие новости Украины», — говорится в описании. Охват одной публикации составляет 69 тыс. человек, дневной охват 1,1 млн человек (среднее количество сообщений на канале — 18 в день). Язык канала — русский.

ТСН або Телеграмна служба новин (Новости и СМИ) — 276 339 подписчиков. «Горячие новости Украины», — говорится в описании. Охват одной публикации составляет 53 тыс. человек, дневной охват 282 тыс. человек (среднее количество сообщений на канале — 6 в день). Язык канала — украинский.

Типичная Украина (Новости и СМИ) — 242 947 подписчиков. Охват одной публикации составляет 61 тыс. человек, дневной охват 765 тыс. человек (среднее количество сообщений на канале — 13 в день). Язык канала — русский.

Инсайдер UA (Новости и СМИ) — 240 114 подписчиков. «Новости Украины. Раньше всех. Ну, почти", — говорится в описании. Охват одной публикации составляет 56 тыс. человек, дневной охват 906 тыс. человек (среднее количество сообщений на канале — 19 в день). Язык канала — русский.

Украина в шоке (Новости и СМИ) — 218 323 подписчиков. «Мы в шоке от того, что происходит. Публикуем самое горячее и самое обсуждаемое», — говорится в описании. Охват одной публикации составляет 33 тыс. человек, дневной охват 587 тыс. человек (среднее количество сообщений на канале — 18 в день). Язык канала — русский.

Анатолий Шарий (Блоги. Владелец канала — видеоблогер пророссийских взглядов Анатолий Шарий) — 211 182 подписчиков. Охват одной публикации превышает 100 тыс. человек, дневной охват 1,3 млн человек (среднее количество сообщений на канале — 19 в день). Язык канала — русский.

OneNews Украина (Новости и СМИ) — 200 108 подписчиков. Охват одной публикации составляет 41 тыс. человек, дневной охват 531 тыс. человек (среднее количество сообщений на канале — 14 в день). Язык канала — русский.

Кроме уже упомянутых — «Новости и СМИ» и «Блоги» — Telegram содержит несколько десятков различных категорий каналов, а именно: «Бизнес и стартапы», «Образование», «Политика», «Искусство и фото», «Здоровье и спорт», «Путешествия», «Познавательные», «Технологии», «Религия», «Для взрослых», «Семья и дети», «Рукоделие» и т.д.

Вот, например, список самых популярных каналов в категории «Блоги»: Анатолий Шарий (уже упоминался, см. выше); Dubinsky.pro (канал депутата из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, насчитывающий 110 585 подписчиков. Охват одной публикации составляет 38 тыс. человек, дневной охват 349 тыс. человек. Среднее количество сообщений на канале — 13 в день. Язык — русский); Dubilet (канал бизнесмена, экс-министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета. 94982 подписчики. Охват одной публикации 82 тыс. человек, дневной охват 23 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 2 в неделю. Язык — украинский); ОГо! (канал бизнесмена, банкира, совладельца виртуального банка Monobank Олега Гороховского. 56 911 подписчиков. Охват одной публикации 56 тыс. человек, дневной охват 30 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 4 в неделю. Язык — русский). Ольга Шарий (жена Анатолия Шария. 45 721 подписчиков. Охват одной публикации 39 тыс. человек, дневной охват 196 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 8 штук в день. Язык — русский); Сергей Притула (канал телеведущего, шоумена, волонтера Сергея Притулы. 30 780 подписчиков. Охват одной публикации 23 тыс. человек, дневной охват 15 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 5 штук в неделю. Язык — украинский); ПАЛЬЧЕВСКИЙ (канал телеведущего, политика Андрея Пальчевского. 28 764 подписчиков. Охват одной публикации 21 тыс. человек, дневной охват 9 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 3 в неделю. Язык — русский).

А это — самые популярные в категории «Политика»: UKRAINE NEWS (владелец канала — аноним. 144471 подписчиков. Охват одной публикации составляет 15 тыс. человек, дневной охват 132 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 9 в день. Язык канала — русский); ТАЙНЫ ДЕПУТАТА (Аноним. 135 511 подписчиков. Охват одной публикации 97 тыс. человек, дневной охват 60 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 2 в день. Язык — русский); Адвокат Права (канал адвоката Дениса Головина. 120 050 подписчиков. Охват одной публикации 35 тыс. человек, дневной охват 107 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 4 в день. Язык — русский); Легитимный (Аноним. 107 809 подписчиков. Охват одной публикации 68 тыс. человек, дневной охват 545 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 10 штук в день. Язык — русский); Тёмный Рыцарь (Аноним. 104 427 подписчиков. Охват одной публикации 60 тыс. человек, дневной охват 163 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 4 в день. Язык — русский); Команда Зеленского (Аноним. 100 975 подписчиков. Охват одной публикации 28 тыс. человек, дневной охват 44 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 2 в день. Язык — украинский); Андрей Портнов (канал юриста, экс-заместителя главы Администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова. 93660 подписчиков. Охват одной публикации 62 тыс. человек, дневной охват 210 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 4 в день. Язык — русский); Резидент (Аноним. 66 304 подписчиков. Охват одной публикации 46 тыс. человек, дневной охват 689 тыс. человек. Среднее кол-во сообщений — 18 в день. Язык — русский).

Сколько стоит «раскрутить» Telegram — канал?

Создать Telegram канал можно бесплатно и в несколько кликов: выбрать в приложении раздел «Новый канал», придумать ему название и нажать «галочку». Впрочем, гораздо сложнее сделать его популярным. Без бюджета раскрутить очень непросто.

«Если денег нет, но есть какой-то ресурс, например, собственный новостной сайт или Ютуб-канал, Инстаграм или Твиттер с базовой аудиторией, то можно разместить там соответствующий баннер, ставить под каждой публикацией ссылку, мол, подписывайтесь на Telegram-канал, там собрана свежая и важная информация и так далее, и так далее, — говорит автор Telegram-канала «Технологии, медиа и общество» Андрей Бродецкий. — А если ресурсов нет, но есть деньги, то вообще без проблем. Все упирается только в бюджет: сколько вы готовы потратить на продвижение канала. Суммы могут быть разными — и 1000 долларов, и 10 тысяч долларов, и даже больше. Верхней границы здесь нет».

Но есть одно важное «но»: из-за того, что сейчас наблюдается перенасыщение ТГ-каналами, раскрутить его становится все труднее, чем это было, к примеру, еще два-три года назад.

По словам Андрея Бродецкого, стоимость одного подписчиков колеблется в пределах 5-10 грн. Все зависит от тематики канала. «Если это развлекательный канал с «мемами», то это будет стоить дешевле. А если это канал об экономике или бизнес — уже дороже».

А еще дороже — привлечь подписчиков на канал с политической тематикой. Цена вопроса — 20 грн. «Чтобы раскрутить политический канал на 10 тыс. подписчиков, нужно… 200 тыс. гривень», — добавил эксперт.

Анонимные каналы: что публикуют и кто за ними стоит?

Анонимные каналы в Telegram, в частности в украинском сегменте, существуют уже не первый год. Однако с марта-апреля 2019 года их стало существенно больше. «Джокер», «Темный рыцарь», «Легитимный» и так далее — это топовые Telegram-каналы, чья аудитория уже перевалила за 100 тысяч. Их «младшие братья» имеют аудиторию от 10 до 50 тыс.: «Шаурма Зеленского», «Зрада чи Перемога», «Крокодил», «Женщина с косой», «Шептун», «Разведчик». Однако всех их объединяют две черты: эти ТГ-каналы пишут о политике (инсайды, неподтвержденные слухи и различный компромат), причем делают это под маской анонимности.

К примеру, ТГ-канал «Легитимный» часто симпатизирует власти, а «Темный рыцарь», наоборот, жестко высмеивает представителей президентской фракции (периодически сливает внутрифракционные документы, переписки и т.д.).

Несмотря на то, что суммарная аудитория таких каналов часто меньше по сравнению с пользователями традиционных медиа («Тайны депутата» имеют 135 тыс. подписчиков, «Легитимный» — 107 тыс., «Темный рыцарь» — 104 тыс.), характер опубликованной ими информации, их влияние на политическую ситуацию не меньше, а иногда и больше, чем у традиционных СМИ. А вот насколько информация из подобных ТГ-каналов достоверна?..



Дмитрий Золотухин

«Telegram, как и любая другая онлайн-платформа, не является «злом» априори. Но имеет очень вредную и, пока, непобедимую традицию», — комментирует эксперт по информационным технологиям, заместитель министра информполитики Украины (2017-2019 гг.) Дмитрий Золотухин.

Он говорит, что не помнит таких случаев, когда сайты традиционных медиа публиковали заявления и новости, ссылаясь на анонимные страницы в Фейсбук или Твиттер. Если такое и случалось, то чаще всего это были сатирические материалы, когда журналисты просто копипастили реакцию соцсетей на те или иные события. Однако, если речь шла о серьезной политической информацию, то цитировали или официальные страницы госорганов, или именные профили политиков и экспертов.

С Telegram все не так. «Официальные каналы в мессенджере политиков продолжили так же цитировать, впрочем, при этом, стали массово ссылаться и на всевозможные анонимные Telegram-каналы, — рассказывает Золотухин. — И, по сути, это облегчает нам жизнь. Нужно просто понять, что чтение анонимного Telegram-канала равнозначно заплыванию за буйки или поеданию просроченной сельди. То есть все это остается под вашу личную ответственность. Ну, а если вы читаете новостной сайт и видите ссылки на анонимный Telegram-канал — это индикатор того, что сайт абсолютно безответственный. Вот и весь рецепт».

Так кто вероятно «стоит» за анонимными ТГ-каналами? Журналисты онлайн-издания Depo.ua выразили по этому поводу несколько предположений. Например, анонимные ТГ-каналы «Шептун», «Крокодил», «The Панда» они «приписывают» блогеру Анатолию Шарию. «Трубу прорвало» (именно там публиковались скандальные разговоры экс-главы ГБР Романа Трубы, — Авт.) — журналисту Андрею Дзиндзе. «Женщина с косой», «Джокер», «Легитимный», «Резидент» — людям с Банковой (но кто именно — не указано). А «Intellinews», «Темный рыцарь», «Соросята» — нардепам из фракции «Слуга народа» Александру Дубинскому и Максиму Бужанскому. Так это или нет — точно сказать трудно. Однако, принимая во внимание тот факт, как часто господин Дубинский любит употреблять словцо «соросята»…

Вывод: доступно, дешево, неконтролируемо …

Хотя телеграмм-каналы и не относятся специалистами к пулу профессиональных СМИ, их реальное влияние, если не на информирование общества, то на генерацию соответствующих настроений — колоссальное. Ведущие, кураторы или номинальные владельцы этих прокси-СМИ, не занимаются ни гарантиями освещения как можно более полной картины дня, ни уровнем профессионализма публикаций, в частности, проверкой фактов, тем более, такими вещами, как дизайн или юзабилити ресурса. Следовательно, затраты на него по сравнению с традиционными СМИ — на порядок меньше. Это плата для авторов, редактора-ведущего, максимум 1-3 технических специалистов. Плюс — продвижение продукта. Цифры, которые приведены выше, это — несерьезно по сравнению с «традиционным затратами». Соблюдением законодательства в сфере СМИ такие ресурсы также не обременены. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно увидеть засилье одного языка — русского — среди каналов, которые входят в наш рейтинг. И, заметьте, никого это не беспокоит.

Одним словом — телеграмм-каналы в информационном поле государства, особенно воюющего — штука опасная, доступная и в нынешних условиях практически никак контролируется.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: ukrinform.ru