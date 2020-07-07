<img class="aligncenter" title="Дело МН17: расследование в отношении других причастных к авиакатастрофе продолжается " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/2952b52bb0b13584af23cab9a758b974.jpg» alt=»Дело МН17: расследование в отношении других причастных к авиакатастрофе продолжается» width=»100%» />

Дело МН17: расследование в отношении других причастных к авиакатастрофе продолжается

07.07.2020 14:44

Укринформ

Все представленные в суде доказательства и информация о катастрофе МН17 были тщательно проверены, а доказательства "альтернативных" версий — опровергнуты.

Об этом в интервью корреспонденту Укринформа в Гааге сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Нидерландские прокуроры в суде сделали подробную и доступную презентацию расследования авиакатастрофы самолета рейса МН17. Государства-участники совместной следственной группы за шесть лет следствия основательно проанализировали все возможные версии сбивания. И точность сценария, лежащего в основе обвинения, проверялась в том числе и путем поиска доказательств "альтернативных" версий. Все мы помним, кто эти другие версии выдвигал, комментировал, привлекал к этому "экспертов" », — сказал он.

Отвечая на вопрос об одном из четырех обвиняемых — гражданине Украины Леониде Харченко, который воевал на стороне "ДНР" и которого якобы в марте 2020 г. главари «ДНР» взяли под стражу в неподконтрольном Донецке, опасаясь, что фигуранта дела МН17 могут вывезти украинские спецслужбы, как было с Владимиром Цемахом, Мамедов отметил, что "ответственность неотвратима".

"Я не хотел бы сейчас апеллировать к тому, что представители незаконных вооруженных формирований страны-оккупанта боятся или не боятся. Я скажу только одно: ответственность неотвратима ", — заявил он.

Также Мамедов отметил, что хотел бы, чтобы как можно больше людей в Украине смогли наблюдать за судебным процессом по МН17. Он отметил, что следствием установлена и подтверждена роль в совершении этого преступления четырех человек, однако расследование продолжается.

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"Что касается дальнейшего расследования на нашем, национальном уровне, то оно после передачи материалов по этим четырем обвиняемым не завершилось. Процесс продолжается в отношении других лиц, причастных к уничтожению самолета. И украинская сторона планирует координировать свою работу с партнерами в Международной совместной следственной группе ", — подчеркнул Мамедов.

Как сообщал Укринформ, в марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

19 июня 2019 г. Международная совместная следственная группа назвала имена четырех мужчин, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков); генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ Сергей Дубинский; подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ); гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

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Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 г. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

По материалам: ukrinform.ru