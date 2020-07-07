Дожди с запада Украины переместятся на восток: прогноз погоды на 8 июля 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 8 июля погода на западе Украины на один день станет сухой и солнечной, а восток накроют грозы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в среду, 8 июля, будет теплой и солнечной на Западе, но дождливой и жаркой на Востоке.

На Западе весь день будет солнечно с переменной облачностью. Осадков не ожидается, но температура не будет подниматься выше отметки в +23 градуса.

Немного теплее будет в Центре и на Юге – до +28 градусов. В Крыму тоже будут грозы, но температура останется высокой – +28…+30 градусов. Теплее всего в Луганской и Донецкой областях – +29…+33 градуса.

«К слову, на Востоке и Юге грозы задержатся лишь на один день, а уже с 9 июля вновь будет солнечно. На Западе наоборот – лишь один день без осадков», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве 8 июля будет преимущественно солнечным и приятно теплым. Осадки возможны только ночью, температура воздуха днем будет на уровне +21…+23 градуса.

Ранее сообщалось о погоде на 7 июля 2020 года.