Как уберечь здоровье при резких сменах погоды: советы семейного врача

В Украине в последнее время происходят частые смены погодных условий, что очень негативно сказывается на здоровье метеочувствительных людей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

О том, какое влияние смена погоды оказывает на организм метеозависимых людей, и что необходимо предпринять, чтобы улучшить самочувствие, рассказывает семейный врач Юрий Зинчук.

По словам Зинчука, особенно сильное влияние перепады погоды (падение атмосферного давления, резкие смены температуры, жара) оказывают на пожилых людей. Возрастное поражение сосудов атеросклерозом при таких перепадах может спровоцировать инфаркт или инсульт.

«Эти люди должны больше находиться в помещении, контролировать свое давление, там нужно создать микроклимат, использовать кондиционер или вентилятор», — советует доктор.

Необходимо в такие дни больше отдыхать, соблюдать водный режим (минимум 2 литра воды в день) лучше с добавлением лимона и меда, употреблять в пишу больше фруктов и овощей, раньше ложиться спать.

Для гипертоников обязательным условием является измерение давления утром и вечером.

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