Минсоцполитики насчитало в Украине почти 1,5 миллиона переселенцев

Общество
Таисия Слепцова0
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Минсоцполитики насчитало в Украине почти 1,5 миллиона переселенцев

Минсоцполитики насчитало в Украине почти 1,5 миллиона переселенцев

07.07.2020 05:57

Укринформ

По последним данным, в Украине поставлены на учет почти 1,5 млн переселенцев из оккупированных районов Донбасса, а также из Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

“По состоянию на 6 июля 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 448 761 переселенец”, — отмечается в сообщении.

В Минсоцполитики уточняют, что речь идет о переселенцах свременно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

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Как сообщалось, по состоянию на 24 июня было учтено 1 448 234 внутренне перемещенных лиц.

По материалам: ukrinform.ru


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