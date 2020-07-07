На КПВВ «Еленовка» произошли серьезные изменения: Пушилин внес коррективы в работу пункта пропуска

Сегодня, 7 июля, боевики так называемой «ДНР» снова возобновили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ «Еленовка». Вот только пункт пропуска отныне не будет работать ежедневно. Так распорядился главарь непризнанной «республики» Денис Пушилин.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

На линии разграничения подконтрольные РФ НВФ снова возобновили работу КПВВ «Еленовка». Вот только людям, которые хотят выехать из ОРДЛО или наоборот попасть на оккупированную территорию необходимо знать, что пункт пропуска не будет работать каждый день. Такие коррективы в работу КПВВ внес «глава ДНР» Денис Пушилин. Он издал соответствующий «указ».

По информации ресурса «Донбасский кейс», пункт пропуска будет работать только тогда, когда решит «межведомственный штаб по препятствию завоза и распространения коронавирусной инфекции».

Кроме того, боевики озвучили ряд требования для тех, кто хочет пересечь пункт пропуска. Для того чтобы попасть на оккупированную территорию, необходимо получить разрешение от «межведомственного штаба». К тому же, въезжающих в ОРДЛО ждет 14-дневная самоизоляция.

А вот от тех, кто хочет выехать из ОРДЛО боевики «ДНР» на КПВВ будут требовать предъявить прописку на территории Украины.

Кроме того, для въезда и выезда необходима весомая причина. Как сообщал ранее ресурс Dontel, это может быть болезнь или смерть близкого родственника, а также поступление в ВУЗ.

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