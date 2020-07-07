Введение миротворцев ОБСЕ на Донбасс: Резников выступил с заявлением

Политика
Ольга Гергелюк0
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Киев рассматривает возможность введения миротворческого контингента ОБСЕ на территорию оккупированного Донбасса. Такое заявление прозвучало от вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

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Миротворцы ОБСЕ. Фото — rbc.ru

Об том сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA». 

Руководитель министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заговорил о введении миротворческого контингента ОБСЕ в зону конфликта на Востоке Украины. Он отметил, что Украина рассматривает такой вариант. При этом политик подчеркнул, что еще не было такого, что ОБСЕ вводили своих миротворцев в зону конфликта.

Как известно, ранее о миротворческом контингенте на Донбассе заговорили в МИД Украины. Заместитель руководителя МИД Украины Василий Боднар ранее заявил, что план «Б» по Донбассу предусматривает введение миротворческих сил ООН в зону конфликта на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что в Крыму сотрудниники ФСБ провели массовые обыски у крымских татар. 


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